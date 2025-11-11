Красноярские врачи восстановили сердечный ритм молодого парня без кардиостимулятора

Как рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Артем Дмитриев, пациент поступил с пульсом не выше 35 ударов в минуту. Он жаловался на головокружения, слабость и неоднократные обмороки. Подобное состояние опасно для жизни — при обмороке может происходить кратковременная остановка сердца, сообщает прес-служба краевого минздрава.
«Этот пациент по всем параметрам подходил только для установки кардиостимулятора. Для молодого человека 20-ти лет — не самый приятный исход. Установка кардиостимулятора накладывает определенные ограничения в повседневной жизни», — отметил Дмитриев.
Специалисты выполнили внутрисердечное электрофизиологическое исследование, создали трехмерную модель сердца и воздействовали радиочастотным током на участки парасимпатических нервных сплетений, регулирующих сердечный ритм.
«Мы сделали внутрисердечное электрофизиологическое исследование, диагносцировали, что у него так проявляется вегетативная дисфункция синусового узла. Гипертонус парасимпатической нервной системы провоцировал урежение синусового ритма. Для того, чтобы убрать данный симптом, устранить это гипер-влияние парасимпатической нервной системы на сердце, мы запланировали за счет аблации при помощи радиочастотного тока “отжечь” так называемые ганглии — сплетения парасимпатической нервной системы с целью повышения постоянной частоты сердечных сокращений до показателей не менее 70 ударов в минуту», — рассказал врач.
После вмешательства частота сердечных сокращений пациента нормализовалась — пульс увеличился до 70−80 ударов в минуту. Уже через сутки обследование подтвердило положительный результат, а симптомы брадикардии исчезли.
«В этой ситуации мы избавили пациента от необходимости имплантации прибора, просто отработав парасимпатическую нервную систему, которая угнетала нормальный ритм из-за постоянного гипертонуса. Пациент счастлив, и он полноценно живёт без кардиостимулятора», — подчеркнул Дмитриев.
По словам специалистов, метод кардионейроаблации особенно эффективен для молодых пациентов с вегетативной дисфункцией, вызванной гипертонусом парасимпатической нервной системы. Выполнение подобных высокотехнологичных вмешательств стало возможным благодаря современному оборудованию Краевой клинической больницы и развитию телемедицинских технологий.