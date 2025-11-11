Красноярские врачи восстановили сердечный ритм молодого парня без кардиостимулятора

«Мы сделали внутрисердечное электрофизиологическое исследование, диагносцировали, что у него так проявляется вегетативная дисфункция синусового узла. Гипертонус парасимпатической нервной системы провоцировал урежение синусового ритма. Для того, чтобы убрать данный симптом, устранить это гипер-влияние парасимпатической нервной системы на сердце, мы запланировали за счет аблации при помощи радиочастотного тока “отжечь” так называемые ганглии — сплетения парасимпатической нервной системы с целью повышения постоянной частоты сердечных сокращений до показателей не менее 70 ударов в минуту», — рассказал врач.