Ловушка в Черном море: офицер описал, как загнали и сбили морские дроны ВСУ

Морской порт Туапсе 10 ноября стал целью атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных Сил Украины. Четыре аппарата были нейтрализованы.
Что представляют собой эти катера, какова их реальная опасность и почему Черноморский флот успешно им противостоит? Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин дал ответы на эти вопросы в разговоре с aif.ru.
Плавающие бомбы: в чем заключается главная угроза БЭК.
По словам эксперта, основная опасность безэкипажных катеров заключается в их функционале. Это не просто разведывательные дроны, а многоцелевые носители вооружения.
«БЭКи перевозят на себе взрывчатку. На них еще могут устанавливать средства противовоздушной обороны или ракеты. С их помощью украинская армия пытается наносить удар по береговым структурам, по кораблям. У них задачи также бить по нефтяным терминалам, по портам», — отметил Дандыкин.
Шторм стал союзником обороны РФ.
Начавшийся сезон штормов в Черном море снижает эффективность безэкипажных дронов, им тяжело держаться на воде, обратил внимание Дандыкин.
«В Черном море начался сезон штормов. В плохую погоду БЭКи не очень хорошо идут», — подчеркнул собеседник издания.
Плохая погода снижает точность навигации, увеличивает расход энергии и делает уязвимым сам аппарат. Так природа становится на сторону российских военных, но это не означает, что угроза со стороны БЭКов исчезает полностью.
Три линии обороны.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ, в том числе атаковавших Туапсе, — это результат слаженной работы нескольких родов сил.
«Безэкипажные катера регулярно топят в больших количествах и моряки Черноморского флота, и летчики. Сейчас к этому приспосабливаются еще и дроноводы. Наверняка они уже участвуют в этих операциях», — заявил Василий Дандыкин.
Использование многоэшелонированной системы защиты делает оборону гибкой и способной адаптироваться к новым тактическим ходам противника.
Откуда ВСУ запускают морские дроны на юг России.
Эксперт предположил, что безэкипажные катера армии Украины могли атаковать Туапсе из Одессы или Черноморска.
«Думаю, катера могли идти из акватории Одессы и Черноморска. Вполне вероятно, второй пункт — это Очаков», — сказал Дандыкин.
Эти порты стали основными плацдармами для подобных операций. Современные технические возможности морских аппаратов позволяют им преодолевать значительные расстояния. Сейчас безэкипажные катера могут пройти около двух сотен морских миль до цели (порядка 370 км).
«Какая у противника задача? Ударить по нефтяным терминалам. Туапсе, как и Новороссийск, с этим связан. Пытаются бить по береговой инфраструктуре, по кораблям. Раньше они пытались атаковать опоры Крымского моста, но не получилось», — резюмировал военный эксперт.
Противнику редко удается добиться хоть сколько-нибудь значимых результатов, российские войска не позволяют им достичь своей цели.