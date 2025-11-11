Ловушка в Черном море: офицер описал, как загнали и сбили морские дроны ВСУ

«БЭКи перевозят на себе взрывчатку. На них еще могут устанавливать средства противовоздушной обороны или ракеты. С их помощью украинская армия пытается наносить удар по береговым структурам, по кораблям. У них задачи также бить по нефтяным терминалам, по портам», — отметил Дандыкин.