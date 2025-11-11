Ричмонд
Республиканцы и демократы смогли договориться: Сенат вынес решение по шатдауну

Сенат США поддержал проект о продлении финансирования работы правительства.

Источник: Комсомольская правда

Шатдаун правительства США продлился существенно дольше, чем ожидалось. Вскоре оно вновь вернется к привычной деятельности. Сенат Конгресса США поддержал законопроект о продлении срока финансирования работы правительства, транслирует C-SPAN.

Так, средства будут выделены на срок деятельности до 30 января 2026 года. В ходе голосования проект поддержали 60 законодателей. Еще 40 выступили против.

Документ далее поступит на одобрение в нижнюю палату Конгресса. После чего закон подпишет президент США Дональд Трамп.

Необходимо понимать, что это временное решение. После 30 января вопрос работы правительства вновь встанет перед властями. Согласовать бюджет пока сумели лишь на короткий срок. Вся основная работа еще впереди.

