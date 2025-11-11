Поезд Деда Мороза ждут в Комсомольске-на-Амуре 22 ноября

Специальный состав РЖД «Поезд Деда Мороза» уже 22 ноября остановится в Комсомольске-на-Амуре, чтобы погрузить детей и взрослых в атмосферу самого ожидаемого праздника — Нового года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в Городе юности поезд простоит с 10:00 до 17:00, однако концертная программа на железнодорожном вокзале стартует чуть раньше — в 9:20.
По информации пресс-службы администрации Города юности, гостей праздника ждут различные игры и конкурсы. На перрон доступ бесплатный для всех желающих, а вот, чтобы посетить передвижную резиденцию Деда Мороза, а также кукольный театр в одном из вагонов, понадобится приобрести билет. Приобрести проходку можно только на официальном сайте РЖД по ссылке.
Посетителям передвижной резиденции Деда Мороза предложат пройти квест в сопровождении команды аниматоров, встретиться с новогодним волшебником, а также попить чаю и получить сладкий подарок. Дети от 6 до 12 лет могут попасть в вагон только самостоятельно, а тем кто помладше понадобится сопровождение взрослых (только одного).
Что касается посещения вагона-кукольного театра, то здесь гостей ждёт 45-минутное представление с участием героев поезда Деда Мороза. Сюда смогут попасть только дети возрастом от шести до 12 лет. Ограничения связаны с тем, что в вагонах поезда мало места. Кто не успел купить билеты, могут посетить вагон-лавку с сувенирами, вагон-ресторан, а также вагон Снежной королевы — в порядке живой очереди.
Напомним, что поезд Деда Мороза 19 ноября отправится в свой пятый рейс по стране — стартует он во Владивостоке. Состав преодолеет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Русского Севера, а также европейской части страны. В Хабаровске он остановится 21 ноября. Количество проходок ограничено: 15 человек на 1 сеанс в передвижной резиденции Деда Мороза и 26 человек на 1 сеанс в Кукольном театре.