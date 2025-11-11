Поезд Деда Мороза ждут в Комсомольске-на-Амуре 22 ноября

Что касается посещения вагона-кукольного театра, то здесь гостей ждёт 45-минутное представление с участием героев поезда Деда Мороза. Сюда смогут попасть только дети возрастом от шести до 12 лет. Ограничения связаны с тем, что в вагонах поезда мало места. Кто не успел купить билеты, могут посетить вагон-лавку с сувенирами, вагон-ресторан, а также вагон Снежной королевы — в порядке живой очереди.