Военнослужащий из Тайшета погиб в зоне СВО

Как сообщает пресс-служба администрации города, Анатолий Игоревич родился 29 декабря 1989 года в Тайшете. Окончил школу № 3. После продолжил обучение и параллельно работал. Сначала мужчина трудился на железной дороге, затем слесарем в УК. Позже Анатолий Телешев работал вахтовым методом, участвовал в строительстве Крымского моста.