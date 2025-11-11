Военнослужащий из Тайшета погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 11 ноября. Анатолий Телешев из Тайшета погиб в зоне СВО. Военнослужащему было 35 лет.
Как сообщает пресс-служба администрации города, Анатолий Игоревич родился 29 декабря 1989 года в Тайшете. Окончил школу № 3. После продолжил обучение и параллельно работал. Сначала мужчина трудился на железной дороге, затем слесарем в УК. Позже Анатолий Телешев работал вахтовым методом, участвовал в строительстве Крымского моста.
Мужчина сам принял решение участвовать в специальной военной операции. Анатолий Игоревич пал во время выполнения боевого задания 6 июня 2025 года.
С военнослужащим простились накануне, 10 ноября.
