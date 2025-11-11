В Башкирии похолодает до −13 градусов

Сегодня, 11 ноября, в Башкирии ожидается небольшой дождь. В отдельных районах утром вероятен гололед, на автодорогах — гололедица. Ветер западный умеренный. Температура днем составит +1…+6°.
В среду, 12 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — гололед, на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный, постепенно переходящий на юго-восточный, умеренный. Температура ночью −2…-7° (местами до +3°), днем 0…+5°.
На следующий день, 13 ноября, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью без существенных осадков; в отдельных районах — гололед, на дорогах — гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный. Температура ночью −2…-7°, при прояснениях −8…-13°, днем +1…+6°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.