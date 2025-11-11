Пенсионеру в Хабкрае вернули 195 тыс, раскрыв мошенницу из другого региона

В Хабаровском крае, прокуратура района имени Полины Осипенко помогла пенсионеру, который стал жертвой телефонных мошенников, — сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
В июне 2024 года мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании, и убедил перевести 195 тысяч рублей на «специальный счет». По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе расследования удалось установить личность человека, на который поступили деньги. Им оказалась жительница Нижегородской области. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, и пенсионер получил свои сбережения обратно.