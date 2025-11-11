Осторожно, быстрые деньги: семь самых распространенных мошеннических схем с объявлениями

В МВД назвали семь распространенных тем мошеннических объявлений. Среди них оказание финансовых услуг, предложения о быстром заработке и продажа товаров по низким ценам. Как аферисты обманывают своих жертв — в материале «Вечерней Москвы».
Финансовые услуги.
Мошенники часто вывешивают объявления об оказании разных финансовых услуг. Это могут быть:
быстрые займы;выгодные инвестиции;возврат или списание долгов;помощь в получении кредита.
Если жертва решит позвонить по номеру или перейти по ссылке в объявлении, то чаще всего аферисты в ходе разговора попытаются узнать данные банковской карты якобы для перечисления средств и оплаты комиссии. На деле же со счета человека списываются все деньги. Также мошенники могут попытаться выудить паспортные данные жертвы.
Работа и подработка.
Другой тип мошеннических объявлений — предложения о работе и подработке. Часто аферисты используют то, что может привлечь людей, например, обещания легкого заработка без опыта работы, быстрых денег за несколько часов или предложения о подработке для студентов и пенсионеров. На деле оказывается, что перед этим нужно оплатить «обучение» или «регистрацию».
Такие «вакансии-ловушки» могут размещаться якобы от лица известной компании. Иногда мошенники просят жертву оплатить «выпуск зарплатной карты». Деньги могут требовать даже за покупку рабочей одежды и инструментов. Еще одна опасность — кража персональных данных.
Услуги ЖКХ.
Другая распространенная схема — оказание услуг ЖКХ. Это могут быть поддельные объявления о проверке счетчиков, водоочистительных фильтров, вытяжки, детекторов газа, «плановой» проверке качества воды и прочистке труб и так далее. При этом они могут ссылаться на некие нормативы и требования закона. Как только жертва переводит деньги, то мошенники перестают отвечать.
Социальные услуги.
Злоумышленники также размещают поддельные объявления об оказании социальных услуг. Это может быть:
помощь пенсионерам;получение льгот и компенсаций;оформление субсидийи тому подобное.
Преступники обзванивают потенциальных жертв, представляясь сотрудниками государственных ведомств, например Социального фонда России, и сообщают о якобы положенных дополнительных выплатах или необходимости перерасчета пенсии. Под предлогом сверки данных они выведывают данные банковских карт или требуют перевода определенной суммы денег. Аферисты могут также представляться юристами, оказывающими платные услуги за помощь в оформлении льгот, документов и так далее.
Продажа товаров по дешевой цене.
Также мошенники могут публиковать объявления о продаже различных товаров (бытовой техники, автомобилей, электроники и так далее) по цене сильно ниже рыночной. Они уверяют, что желающих купить товар очень много, поэтому нужно внести залог. Также мошенники могут отправлять ссылки на фишинговые сайты для оплаты товара. Через эти страницы они получают доступ к банковской карте жертвы или аккаунтам на различных сервисах. Другая схема — вместо оригинального товара мошенник может отправить подделку.
Листовки с поддельными QR-кодами.
Мошенники могут развешивать листовки с поддельными QR-кодами, которые якобы ведут в чат дома, но на самом деле это фишинговый сайт, через который они получают доступ к аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях. Такие QR-коды могут наклеивать поверх оригинальных на рекламных плакатах, парковках, в кафе и других общественных местах.
Аренда и продажа недвижимости.
Во время поиска квартиры для аренды и покупки также можно наткнуться на мошеннические объявления, которые публикуются на известных сервисах по поиску жилья. Чаще всего жулики завлекают жертв тем, что указывают в объявлении цену намного ниже рыночной. В каких-то случаях мошенники могут требовать внесение предоплаты, залога или комиссии риелтору еще до встречи и осмотра объекта недвижимости.
В других случаях мошенники, представляясь риелторами, могут сказать, что понравившуюся квартиру уже арендовали, однако за определенную сумму они могут предоставить другие варианты. Как только жертва перечисляет деньги, мошенники исчезают либо отправляют ссылки на объявления с несуществующими квартирами.
