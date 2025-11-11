Осторожно, быстрые деньги: семь самых распространенных мошеннических схем с объявлениями

Также мошенники могут публиковать объявления о продаже различных товаров (бытовой техники, автомобилей, электроники и так далее) по цене сильно ниже рыночной. Они уверяют, что желающих купить товар очень много, поэтому нужно внести залог. Также мошенники могут отправлять ссылки на фишинговые сайты для оплаты товара. Через эти страницы они получают доступ к банковской карте жертвы или аккаунтам на различных сервисах. Другая схема — вместо оригинального товара мошенник может отправить подделку.