Черемушкин: самостоятельное удаление папиллом может спровоцировать рак

Папилломы сами по себе не представляют опасности, но из самостоятельное удаление может привести к развитию новообразования. Об этом рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, комментируя новый тренд среди россиян на удаление папиллом с помощью лазерных ручек.
«Папилломы маленькие, но никакой опасности не представляют. Они появляются при сниженном иммунитете, в зонах повышенной потливости и трения об одежду: на шее, в подмышках, паху. Люди покупают какие-то препараты, те же лазерные ручки, пытаются их самостоятельно сводить. Чрезмерное воздействие подобных средств может приводить к ожогам кожи, а длительные рубцово-воспалительные изменения тоже являются причиной возникновения опухоли. К сожалению, нередки случаи, когда человек сам себе что-то наделает, потом только идет к врачу, а обратно уже не повернешь», — объяснил он.
Черемушкин подчеркнул, что любые кожные новообразования нужно показывать специалисту.
«Есть категория кератозов. Это возрастные в основном изменения, появляется бляшечка сухая на коже. Но вот тут-то нюанс в том, что бляшка — это то, что мы видим, а под ней может скрываться рак кожи», — добавил он.
