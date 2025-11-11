Черемушкин: самостоятельное удаление папиллом может спровоцировать рак

«Папилломы маленькие, но никакой опасности не представляют. Они появляются при сниженном иммунитете, в зонах повышенной потливости и трения об одежду: на шее, в подмышках, паху. Люди покупают какие-то препараты, те же лазерные ручки, пытаются их самостоятельно сводить. Чрезмерное воздействие подобных средств может приводить к ожогам кожи, а длительные рубцово-воспалительные изменения тоже являются причиной возникновения опухоли. К сожалению, нередки случаи, когда человек сам себе что-то наделает, потом только идет к врачу, а обратно уже не повернешь», — объяснил он.