В Омске наградили одарённых школьников и студентов

В технологическом лицее «Авангард» в Омске состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Омской области одарённым школьникам и студентам.
Обладателями премии в этом году, когда город носит звание Молодёжной столицы России, стали 48 учеников, показавших высокие результаты в учёбе, науке, спорте и творчестве. Победителей определяли в шести номинациях.
Благодарности министерства образования получили и педагоги-наставники, подготовившие лауреатов премии. Их поздравила глава ведомства Ольга Степанова.
Напомним, премия губернатора Омской области вручается с 2017 года в качестве поддержки талантливой молодёжи региона от 14 до 25 лет. Размер премии — 100 тысяч рублей.
Отметим, что финансовую поддержку омская молодежь получает и за высокие баллы на ЕГЭ. В этом году выплаты получили 338 студентов омских вузов.