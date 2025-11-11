Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске наградили одарённых школьников и студентов

Почти пять десятков человек стали обладателями премии губернатора Омской области за свои достижения.

Источник: Пресс-служба министерства образования Омской области

В технологическом лицее «Авангард» в Омске состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Омской области одарённым школьникам и студентам.

Обладателями премии в этом году, когда город носит звание Молодёжной столицы России, стали 48 учеников, показавших высокие результаты в учёбе, науке, спорте и творчестве. Победителей определяли в шести номинациях.

Благодарности министерства образования получили и педагоги-наставники, подготовившие лауреатов премии. Их поздравила глава ведомства Ольга Степанова.

Напомним, премия губернатора Омской области вручается с 2017 года в качестве поддержки талантливой молодёжи региона от 14 до 25 лет. Размер премии — 100 тысяч рублей.

Отметим, что финансовую поддержку омская молодежь получает и за высокие баллы на ЕГЭ. В этом году выплаты получили 338 студентов омских вузов.