Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBC: В ВСУ заявили о больших потерях и ненадежности оборудования НАТО

Вооруженные силы Украины несут большие потери и сталкиваются с проблемами при использовании оборудования Североатлантического альянса. Об этом рассказал командир ВСУ, чьи слова приводит телеканал CBC.

Вооруженные силы Украины несут большие потери и сталкиваются с проблемами при использовании оборудования Североатлантического альянса. Об этом рассказал командир ВСУ, чьи слова приводит телеканал CBC.

Он стал командиром подразделения семь месяцев назад. За этот период в его подчинении было почти 2000 человек, но сейчас трех четвертей из них уже нет, рассказал украинский военный.

Также он заявил о ненадежности используемого ВСУ оборудования стран НАТО.

— Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных БПЛА, — пожаловался военнослужащий ВСУ телеканалу.

ВСУ не эвакуирует тела погибших военных из Купянска Харьковской области. Об этом 10 ноября сообщили в российских силовых структурах.

Вооруженные силы России готовятся захватить крупный заводской комплекс на востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). Бои за город вступили в решающую фазу, сообщил Telegram-канал Shot. Российские военные постепенно проникают в городскую застройку, действуя малыми штурмовыми группами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше