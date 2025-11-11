Вооруженные силы Украины несут большие потери и сталкиваются с проблемами при использовании оборудования Североатлантического альянса. Об этом рассказал командир ВСУ, чьи слова приводит телеканал CBC.
Он стал командиром подразделения семь месяцев назад. За этот период в его подчинении было почти 2000 человек, но сейчас трех четвертей из них уже нет, рассказал украинский военный.
Также он заявил о ненадежности используемого ВСУ оборудования стран НАТО.
— Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных БПЛА, — пожаловался военнослужащий ВСУ телеканалу.
ВСУ не эвакуирует тела погибших военных из Купянска Харьковской области. Об этом 10 ноября сообщили в российских силовых структурах.
Вооруженные силы России готовятся захватить крупный заводской комплекс на востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). Бои за город вступили в решающую фазу, сообщил Telegram-канал Shot. Российские военные постепенно проникают в городскую застройку, действуя малыми штурмовыми группами.