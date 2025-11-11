В Астане открыли специализированный класс по энергосбережению для школьников

«Это достижение подчеркивает стремление школы быть примером устойчивого развития, рационального потребления и экологического воспитания. Подобные инициативы формируют у подрастающего поколения экологически ответственное мышление и прививают навыки бережного отношения к природе. Мы верим, что энергосбережение и экологическая культура должны стать неотъемлемой частью нашей жизни, а каждый ученик — осознанным гражданином, способным менять мир к лучшему», — отметили организаторы мероприятия.