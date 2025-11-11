В Астане открыли специализированный класс по энергосбережению для школьников

Стоит отметить, что школа № 101 стала одним из первых учебных заведений столицы, удостоенных серебряного знака сертификата энергоэффективности и экологичности OMIR, передает DKNews.kz.
В учебном заведении торжественно открыли специализированный класс энергосбережения, призванный не только повысить уровень знаний школьников в сфере рационального использования ресурсов, но и сформировать ответственное отношение к окружающей среде с раннего возраста.
Среди почетных гостей мероприятия были депутаты Мажилиса Парламента, руководители правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», Казахстанского совета по экологическому строительству и другие.
В рамках праздника прошла церемония награждения победителей конкурса рисунков на тему энергосбережения среди школьников района Нура. Работы детей отличались креативностью и глубоким осмыслением темы, наглядно демонстрируя важность энергоэффективного образа жизни и заботы об экологии.
«Это достижение подчеркивает стремление школы быть примером устойчивого развития, рационального потребления и экологического воспитания. Подобные инициативы формируют у подрастающего поколения экологически ответственное мышление и прививают навыки бережного отношения к природе. Мы верим, что энергосбережение и экологическая культура должны стать неотъемлемой частью нашей жизни, а каждый ученик — осознанным гражданином, способным менять мир к лучшему», — отметили организаторы мероприятия.