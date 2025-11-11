Ричмонд
В Иркутской области построят два новых химических комплекса

Губернатор Игорь Кобзев представил стратегию развития территорий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил на XIII Московском международном химическом форуме (16+). В пленарной сессии участвовали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, представители федеральных министерств, депутаты Госдумы и руководители компаний. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

Глава региона назвал химическую отрасль системообразующей для региона и представил стратегию развития территорий, связанных с химическим производством. Особое внимание уделено двум ключевым проектам.

— Мощным импульсом для экономики региона станет создание нового химического центра на севере области в Усть-Куте, а также второе рождение города химиков — Усолья-Сибирского, -отметил Игорь Кобзев.

Так в Усть-Куте наладят производство полимеров. В Усолье-Сибирском создается комплекс по переработке опасных отходов и планируется строительство биохимических производств. Губернатор обозначил готовность региона развивать новые направления в рамках нацпроекта: лесохимию, углехимию и производство фармсубстанций. Для поддержки проектов планируется разработать мастер-планы шести городов, решить вопросы газификации и обеспечить кадрами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске начали проектировать новую детскую поликлинику.

