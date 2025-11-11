Ричмонд
Над Ростовской областью ночью 11 ноября были сбиты беспилотники

В небе над Батайском и Мясниковским районом уничтожили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Над территорией Ростовской области в ночь на 11 ноября силами противовоздушной обороны был осуществлен перехват беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию опубликовал в Телеграм губернатор региона Юрий Слюсарь.

По данным официального сообщения, воздушная атака была успешно отражена. В результате воздействия БПЛА были нейтрализованы в небе над Батайском и Мясниковским районом.

В ходе инцидента жертв и пострадавших среди местного населения не зафиксировано. Сведения о возможных последствиях на земле в настоящий момент проходят этап уточнения.

