В Алматы ежедневно центры активного долголетия посещают почти 600 пенсионеров

Об этом сообщили в управлении занятости и социальных программ Алматы, передает DKNews.kz.
В управлении отчитались о проводимой работе за девять месяцев этого года. Так, в рамках деятельности 14 Центров активного долголетия к ним обратились 8 235 человек, которым оказано 455,3 тыс. услуг. Также работает государственный Центр активного долголетия, имеющий 3 отделения в Бостандыкском (2 ед.) и Медеуском районах. Ежедневно эти центры посещают 569 пожилых граждан, а с начала года услуги получили 24 153 пенсионера (оказано 333,1 тыс. услуг).
В восьми Центрах поддержки семьи «Бақытты отбасы» зарегистрировано 11 336 человек, информационно-ресурсную поддержку получили 41,9 тыс. человек, юридическую и методическую — 6,1 тыс., обучение и тренинги прошли 2,7 тыс., трудоустроены 237, получили гранты до 400 МРП — 45 человек.
С января 2025 года в Алматы функционирует Центр поддержки семьи, задачей которого является комплексная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За год зарегистрировано 956 человек, поддержку получили 2,8 тыс., психологическую помощь — 439, юридическую — 242, проведено 118 выездов мобильных групп, разработано 989 индивидуальных планов.
В рамках детского проекта «Социальный клуб “Шыңға өрлеу” функционируют 16 отделений, где обучаются 2 947 детей из малообеспеченных семей, трудоустроены 298 педагогов, из них 228 категории СУСН.
Проектом «Школа независимой жизни» охвачены 432 человека. Продолжается реализация социальных инициатив «Жарқын өмір», «Жаңа өмір» и Isker isi, направленных на поддержку семей и женщин с детьми.
Также в Алматы реализуется проект «Иппотерапия — адаптивный конный спорт» — его участниками стали 50 детей с особыми потребностями. Продолжается работа Центра социальной интеграции, в котором арт-, театр- и музыкотерапией охвачены сотни алматинцев.