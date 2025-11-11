В Алматы ежедневно центры активного долголетия посещают почти 600 пенсионеров

В управлении отчитались о проводимой работе за девять месяцев этого года. Так, в рамках деятельности 14 Центров активного долголетия к ним обратились 8 235 человек, которым оказано 455,3 тыс. услуг. Также работает государственный Центр активного долголетия, имеющий 3 отделения в Бостандыкском (2 ед.) и Медеуском районах. Ежедневно эти центры посещают 569 пожилых граждан, а с начала года услуги получили 24 153 пенсионера (оказано 333,1 тыс. услуг).