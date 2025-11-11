Ричмонд
Казахстан и Израиль заявили о сотрудничестве в области водных ресурсов

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерство регионального сотрудничества Государства Израиль подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы казахстанского ведомства, направления сотрудничества включают:

модернизацию водохозяйственной инфраструктуры; эффективное использование водных ресурсов; внедрение водосберегающих технологий и повторного использования воды; обмен опытом в области инноваций и технологий, в частности, в области сбора, управления и обработки данных с использованием дистанционного зондирования.

«Документ также предусматривает обмен опытом цифровизации учета и мониторинга водных ресурсов, обмен опытом в области управления рисками наводнений и засух, совместное научное и техническое сотрудничество, а также совместную подготовку квалифицированных специалистов», — говорится в сообщении.

В рамках церемонии подписания меморандума министры провели двустороннюю встречу с участием представителей ведущих компаний Израиля. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и разработку совместных программ по обучению казахстанских специалистов водного хозяйства на израильских предприятиях.

