Казахстан и Израиль заявили о сотрудничестве в области водных ресурсов

По данным пресс-службы казахстанского ведомства, направления сотрудничества включают:
модернизацию водохозяйственной инфраструктуры; эффективное использование водных ресурсов; внедрение водосберегающих технологий и повторного использования воды; обмен опытом в области инноваций и технологий, в частности, в области сбора, управления и обработки данных с использованием дистанционного зондирования.
«Документ также предусматривает обмен опытом цифровизации учета и мониторинга водных ресурсов, обмен опытом в области управления рисками наводнений и засух, совместное научное и техническое сотрудничество, а также совместную подготовку квалифицированных специалистов», — говорится в сообщении.
В рамках церемонии подписания меморандума министры провели двустороннюю встречу с участием представителей ведущих компаний Израиля. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и разработку совместных программ по обучению казахстанских специалистов водного хозяйства на израильских предприятиях.
Также на днях глава Минздрава обратилась к казахстанцам с важной информацией после резонанса в соцсетях.