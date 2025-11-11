Шоу в темноте: Олейник рассказал, как Зеленский дурит европейцев

«Это нам с вами видно, что это глупо. Потому что мы знаем, кто такой Зеленский, что он шулер, способный, так сказать, на подобные имитации. А на Западе многим это продается. Мол, видите, даже сам Зеленский, храбрый человек, дает интервью при выключенном свете из-за атак. Демонстрируется, что свет выключается не только у простых граждан, но и в правительственном квартале… На Западе такие постановки хорошо, скажем так, заходят, а потом киевский режим за это просит денежки», — заявил Олейник.