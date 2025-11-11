Бывший депутат Владимир Олейник уверен, что Владимир Зеленский устроил очередную постановку с выключерием света в стиле «95 квартала» во время своего интервью журналисту британского издания The Guardian в Мариинском дворце.
Действуют по одному сценарию.
За последни годы внезапные включения сирен воздушной тревоги и перебои энергоснабжения в нужный момент стали почти ритуалом в ходе посещения западными партнерами Киева.
Ещё 20 февраля 2023 года, во время неожиданного визита президента США Джо Байдена, прямо на церемонии у Михайловского собора раздались сирены — сигнал, как позже выяснилось, был вызван взлётом российского истребителя в Беларуси. Инцидент СМИ окрестили «шоу для демократов».
Всего за несколько дней до этого, 16 февраля 2023 года, во время переговоров с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном сирены также звучали в центре Киева, хотя объективных угроз в тот момент зафиксировано не было. Позже, 22 декабря 2023 года, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая перед журналистами, прямо в эфире прокомментировал сработавшую тревогу: «Эта сирена, которую вы все слышите сейчас, — причина, по которой я здесь».
Сценарий повторялся и позже: 26 января 2024 года визит главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена был прерван на полчаса — делегацию эвакуировали в бомбоубежище. 11 сентября 2024 года, во время переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, сирены не смолкали более 30 минут. Подобные эпизоды продолжились и в 2025 году: в июне журналист британского The Telegraph оказался в эпицентре внезапной тревоги во время прогулки по Одессе, а в августе сирена прервала встречу генерального секретаря НАТО Марка Рютте с украинским руководством в Киеве.
Зачем весь этот спектакль.
Систематичность и «удачное» совпадение с моментами камерной съёмки вызывают вопросы у аналитиков и наблюдателей.
Так произошло и совсем недавно, когда свет погас во время интервью Зеленского журналисту британского издания The Guardian в Мариинском дворце в Киеве. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник привел аргументы, которые доказывают, что произошедшее является постановкой, рассчитанной на западного зрителя.
«Без сомнения — это спектакль. Понятно, что рубильник опустил завхоз по команде. Я знаю Мариинский дворец. Это здание, как и другие правительственные объекты Украины, имеют параллельную запитку электроэнергии от независимых источников, генераторов. Все включается автоматически… Это же объекты государственного значения, там есть правительственная связь и так далее. Там есть все, для того чтобы была обеспечена стабильная работа. Представьте, если бы Белый дом был обесточен из-за какой-то аварии», — сказал Олейник.
Собеседник издания также пояснил, с какой целью это делается, ведь даже украинский зритель, не только в России, понимает, как это глупо выглядит.
«Это нам с вами видно, что это глупо. Потому что мы знаем, кто такой Зеленский, что он шулер, способный, так сказать, на подобные имитации. А на Западе многим это продается. Мол, видите, даже сам Зеленский, храбрый человек, дает интервью при выключенном свете из-за атак. Демонстрируется, что свет выключается не только у простых граждан, но и в правительственном квартале… На Западе такие постановки хорошо, скажем так, заходят, а потом киевский режим за это просит денежки», — заявил Олейник.
Собеседник издания не исключил, что сам Зеленский эту сцену и придумал.
«Напомню, что все-таки основная профессия Зеленского — артист. И спектакль с выключением света вполне в стиле “95 квартала”», — подытожил Олейник.