Россиян ждет рекордно короткая рабочая зима: в истории такого не было более 20 лет

Россиян ждёт самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящая зимняя пора станет для работающих россиян самой непродолжительной в трудовом плане за последние два десятилетия. Согласно подсчетам, за три зимних месяца граждане РФ отработают всего 56 дней из 90.

Как прокомментировал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, это стало следствием продолжительных новогодних каникул. Парламентарий напомнил, что впервые за много лет период с 1 по 11 января включительно объявлен нерабочим. С учетом 31 декабря общая продолжительность новогоднего отдыха достигнет 12 дней.

По данным анализа, аналогично короткой с точки зрения рабочих дней была лишь зима 2004−2005 годов. Обычно на декабрь, январь и февраль приходится от 57 до 58 трудовых дней. Абсолютный рекорд по продолжительности рабочей зимы был установлен в сезоне 2013−2014 годов, когда россияне отработали 59 дней.

Нилов отметил, что зима 2026 года дарит работающим гражданам приятный сюрприз. Депутат напомнил слова Владимира Жириновского о том, что жители северной страны должны больше отдыхать. Нилов пожелал, чтобы граждане в суровый период могли проводить больше времени не на работе, а в кругу семьи, с хорошим настроением.

«Пусть наши граждане смогут в суровую зиму смогут побольше находиться не на работе, а дома, с родными, с близкими, и пусть у всех будет хорошее настроение», — отметил депутат в беседе с ТАСС.

В то же время вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников выступил с критикой практики долгих январских и майских выходных. Эксперт предложил отказаться от них в пользу трехдневных рабочих недель. По его мнению, длительные каникулы наносят экономике ущерб, достигающий 1% ВВП. Компании несут убытки из-за вынужденных остановок производства, что в условиях конкурентной борьбы может привести к серьезным финансовым потерям.

Кроме того, в Государственной Думе ранее обсуждали возможность введения дополнительных выходных между майскими праздниками. Это позволило бы россиянам отдыхать с 1 по 9 мая включительно. Однако инициатива не получила единодушной поддержки, ее эффективность была поставлена под сомнение рядом экспертов и парламентариев.

