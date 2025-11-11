Россиян ждет рекордно короткая рабочая зима: в истории такого не было более 20 лет

Нилов отметил, что зима 2026 года дарит работающим гражданам приятный сюрприз. Депутат напомнил слова Владимира Жириновского о том, что жители северной страны должны больше отдыхать. Нилов пожелал, чтобы граждане в суровый период могли проводить больше времени не на работе, а в кругу семьи, с хорошим настроением.