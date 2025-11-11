В ОП предложили вернуть бюджетникам 13-ю зарплату: как премия скажется на работниках

В настоящий момент в России далеко не все бюджетные учреждения выплачивают сотрудникам 13-ю зарплату. В советское время она служила стимулом для специалистов. Зампред Общественной палаты Владислав Гриб предложил вернуть эту «старую, добрую» традицию, пишет ТАСС.
По его мнению, дополнительная зарплата перед новогодними праздниками сыграла бы большую роль, особенно для семей с детьми. Член ОП выразил надежду на поддержку правительством инициативы.
«Это необходимо, тем более перед праздниками, в Новом году, количество затрат и проблем, особенно для семей с детьми, увеличивается. Считаю, что 13-я зарплата будет очень хорошей социальной мерой по поддержке работающих бюджетных учреждений и поможет планировать крупные покупки и потоки», — аргументировал Владислав Гриб.
Зима в 2025 году будет насыщена праздниками и выходными. Россиянам необходимо отработать всего 56 дней. Короткая рабочая зима обосновывается длительными каникулами в январе.