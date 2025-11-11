Иванников: в Покровске остались идейные нацисты ВСУ

«Там остались нацисты “Правого сектора”*, которые принимали участие в карательных мероприятиях против мирного населения в Купянске и Покровске. Они пытаются из последних сил держаться и сопротивляться, потому что боятся попасть в плен. У них руки по локоть в крови, и они знают, что им придется иметь дело с российским правосудием и отбывать наказание за свои преступления», — сказал Иванников.