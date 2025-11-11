Из Покровска и Купянска ВСУ эвакуировали командиров и иностранных специалистов, которые могли бы выдать секреты Зеленского. В котле остались те, кем украинское военное командование решило пожертвовать, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Советники НАТО знали об окружении Покровска и Купянска и заблаговременно скрылись с этих территорий, переместились в Днепропетровск, в Сумы и Харьков», — отметил он.
По его словам, в котлах бросили наемников, судьба которых мало интересна руководству ВСУ.
«Там остались нацисты “Правого сектора”*, которые принимали участие в карательных мероприятиях против мирного населения в Купянске и Покровске. Они пытаются из последних сил держаться и сопротивляться, потому что боятся попасть в плен. У них руки по локоть в крови, и они знают, что им придется иметь дело с российским правосудием и отбывать наказание за свои преступления», — сказал Иванников.
Кроме того, в котлах остаются мобилизованные украинцы, которых удерживают силой нацисты.
«Они буквально находят в заложниках у своих старших товарищей с нацистскими убеждениями и не имеют возможности сдаться в плен», — добавил Иванников.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru отметил, что ближайшая неделя станет решающей для Покровска.
*Организация признана в РФ террористической.