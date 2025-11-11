Ричмонд
В Екатеринбурге хулиганы атакуют общественный транспорт

Новые автобусы Екатеринбурга атакуют вандалы.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на автобусном маршруте № 98 в сторону Химмаша начались настоящие нападки на общественный транспорт. Хулиганы забрасывают автобусы яйцами, сообщают в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.

— Рейсовый автобус вечером 9 ноября закидали яйцами так, что водителю на ходу полностью залили лобовое стекло. Пришлось остановиться, чтобы не стать «слепой торпедой», — пишут в канале.

Также вандалы разрисовывают салоны новых автобусов маркерами. Мэрия Екатеринбурга опубликовала записи с видеорегистриторов, на которых видно, как школьницы портят муниципальное имущество. Хулиганов ищут.