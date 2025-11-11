Ричмонд
Сколько стоит улететь из Казани на Новый год в другие города России

Дороже всего из Казани улететь на Новый год в Сочи. Стоимость авиабилета 30 декабря 2025-го будет варьироваться от 17 тыс. до 21 тыс. рублей за прямой рейс, следует из анализа предложений, опубликованных разными авиакомпаниями.

Источник: ИА Татар-информ

Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год по России.

На втором месте по дороговизне перелета из столицы РТ расположился Санкт-Петербург. Стоимость авиабилета на 30 декабря в Культурную столицу начинается от 7,8 тыс. и доходит до 11,1 тыс. рублей.

Замыкает тройку по стоимости перелета Москва. Улететь в столицу России из Казани в предпоследний день 2025 года будет стоить от 4,7 тыс. до 7,4 тыс. рублей в зависимости от авиакомпании и времени полета.