Взрыв автомобиля в Индии с 13 погибшими расследуется как теракт

Сообщается, что в ряде индийских городов и регионов введён режим повышенной готовности. Речь о Нью-Дели, где произошло ЧП, а также о Мумбаи и штатах Уттар-Прадеш, Бихар, Керала. Кроме того, усилены проверки на железнодорожных станциях и в аэропортах и патрулирование на границе Индии с Бангладеш и Пакистаном.