Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв автомобиля в Индии с 13 погибшими расследуется как теракт

Дело о взрыве автомобиля в Нью-Дели правоохранительные органы квалифицировали как теракт.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв автомобиля, который произошёл в индийском Нью-Дели в понедельник 10 ноября, правоохранительные органы расследуют как террористический акт. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на сообщения местных СМИ.

Сообщается, что в ряде индийских городов и регионов введён режим повышенной готовности. Речь о Нью-Дели, где произошло ЧП, а также о Мумбаи и штатах Уттар-Прадеш, Бихар, Керала. Кроме того, усилены проверки на железнодорожных станциях и в аэропортах и патрулирование на границе Индии с Бангладеш и Пакистаном.

Напомним, в Нью-Дели на оживленной улице взорвался автомобиль. Вначале сообщалось, что в результате случившегося восемь человек погибли на месте, еще 11 получили травмы разной степени тяжести. Позже телеканал NDTV сообщил, что пострадали 24 человека, 13 скончались.

В посольстве РФ в Индии информировали, что среди погибших и пострадавших при взрыве автомобиля в Нью-Дели нет граждан России.

Также сообщалось, что 10 ноября правоохранительные органы Индии задержали двух бывших владельцев автомобиля.

З ноября как минимум 20 человек погибли и ещё 18 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Индии.