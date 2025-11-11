Взрыв автомобиля в Индии с 13 погибшими расследуется как теракт

Взрыв автомобиля, который произошёл в индийском Нью-Дели в понедельник 10 ноября, правоохранительные органы расследуют как террористический акт. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на сообщения местных СМИ.
Сообщается, что в ряде индийских городов и регионов введён режим повышенной готовности. Речь о Нью-Дели, где произошло ЧП, а также о Мумбаи и штатах Уттар-Прадеш, Бихар, Керала. Кроме того, усилены проверки на железнодорожных станциях и в аэропортах и патрулирование на границе Индии с Бангладеш и Пакистаном.
Напомним, в Нью-Дели на оживленной улице взорвался автомобиль. Вначале сообщалось, что в результате случившегося восемь человек погибли на месте, еще 11 получили травмы разной степени тяжести. Позже телеканал NDTV сообщил, что пострадали 24 человека, 13 скончались.
В посольстве РФ в Индии информировали, что среди погибших и пострадавших при взрыве автомобиля в Нью-Дели нет граждан России.
Также сообщалось, что 10 ноября правоохранительные органы Индии задержали двух бывших владельцев автомобиля.
З ноября как минимум 20 человек погибли и ещё 18 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Индии.