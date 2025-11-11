Суд рассмотрит дело о нарушении режима военного положения: заседание по этой статье пройдет в РФ впервые

В столичный суд поступило дело по статье о нарушении лицом режима военного положения. Его зарегистрировал Останкинский районный суд. Это первое дело по указанной статье, по которому назначили заседание. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Из материалов картотеки следует, что судебное заседание по делу пройдет в 16:00 19 ноября. Статья предполагает наложение на нарушителя штрафа до тысячи рублей или ареста на срок до 30 суток. Должностное лицо может лишиться двух тысяч рублей.
«Привлекаемое лицо: Кузин А. Д., статья КоАП РФ 20.5.1, часть 1», — сказано в материале.
Ленинский районный суд Иванова между тем постановил взыскать свыше 800 миллионов рублей с бывшего вице-премьера областного правительства Сергея Зобнина. Незаконно полученные средства других фигурантов дела также пойдут в доход государства.