Суд рассмотрит дело о нарушении режима военного положения: заседание по этой статье пройдет в РФ впервые

Из материалов картотеки следует, что судебное заседание по делу пройдет в 16:00 19 ноября. Статья предполагает наложение на нарушителя штрафа до тысячи рублей или ареста на срок до 30 суток. Должностное лицо может лишиться двух тысяч рублей.