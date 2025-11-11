Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Листвянке сносят незаконную гостиницу

Все расходы на привлечение спецтехники для сноса, превышающие 4 миллиона рублей, будут взысканы с собственника объекта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Листвянка на берегу Байкала под контролем судебных приставов начался снос двухэтажного гостиничного комплекса, построенного без разрешения. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП региона, работы проводятся за государственный счет, поскольку владелец здания проигнорировал решение суда.

— Собственнику неоднократно направлялись предписания, но он не выполнил требование в установленный срок. За это с него взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Ранее владелец уже привлекался к ответственности: уплатил административные штрафы на сумму более 800 тысяч рублей и был осужден по уголовной статье за неисполнение судебного решения с штрафом 40 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе ГУФССП.

Все расходы на привлечение спецтехники для сноса, превышающие 4 миллиона рублей, будут взысканы с собственника объекта. Работы планируется завершить до конца декабря.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхове неизвестные разгромили сквер «Угольщиков».