В Листвянке сносят незаконную гостиницу

— Собственнику неоднократно направлялись предписания, но он не выполнил требование в установленный срок. За это с него взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Ранее владелец уже привлекался к ответственности: уплатил административные штрафы на сумму более 800 тысяч рублей и был осужден по уголовной статье за неисполнение судебного решения с штрафом 40 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе ГУФССП.