Дальность полета импортозамещенного лайнера МС-21 сократилась на четверть

IrkutskMedia, 11 ноября. Объединенная авиастроительная корпорация изменила технические характеристики среднемагистрального самолета МС-21. Теперь максимальная дальность полета для версии МС-21−310 в двухклассной компоновке составляет 3830 км, говорится на сайте компании. Лайнер рассчитан на 175 пассажиров. Самолет способен работать во всех аэропортах России, где эксплуатируются воздушные суда его класса.
Ранее максимальная дальность полета МС-21−310 составляла 5100 км, сообщают «Ведомости». По информации представителя Ростеха, согласно техзаданию Минпромторга, утвержденному в 2009 году, целевая дальность полета для лайнера МС-31−310 составляла 3,5 тысячи км при 180 пассажирах. По его словам, текущая дальность МС-21 значительно покрывает потребности перевозчиков с учетом того, что 80% пассажиропотока в России приходится на авиамаршруты протяженностью до 3 тысяч км.
Ранее в небо над Иркутском поднялся второй полностью импортозамещенный лайнер МС-21 в Иркутске. Воздушное судно, оснащенное отечественными двигателями ПД-14 и российскими системами, находилось в воздухе около часа. Лайнер поднялся в воздух до 3500 метров, развив скорость до 500 км/ч.
Специалисты Иркутского авиационного завода, инженерного центра и разработчики систем трудились круглосуточно, в три смены, чтобы подготовить к полёту второй импортозамещённый самолёт МС-21. Работы велись в цехе окончательной сборки и на лётно-испытательной станции.
Добавим, что вице-премьер России Александр Савельев рассказал о текущем положении дел в авиационной отрасли и подчеркнул важность создания полностью отечественных самолётов. По его словам, «Аэрофлот» уже оформил заказ на 200 машин МС-21.