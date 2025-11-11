Дальность полета импортозамещенного лайнера МС-21 сократилась на четверть

Ранее максимальная дальность полета МС-21−310 составляла 5100 км, сообщают «Ведомости». По информации представителя Ростеха, согласно техзаданию Минпромторга, утвержденному в 2009 году, целевая дальность полета для лайнера МС-31−310 составляла 3,5 тысячи км при 180 пассажирах. По его словам, текущая дальность МС-21 значительно покрывает потребности перевозчиков с учетом того, что 80% пассажиропотока в России приходится на авиамаршруты протяженностью до 3 тысяч км.