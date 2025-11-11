Как Брежнев стал героем самарской байки

В истории Самары (тогда Куйбышева) имя Леонида Брежнева звучит громко, хоть и мелькает лишь эпизодически. После того как он возглавил КПСС, город с официальным визитом так и не посетил. А вот раньше, будучи партийным функционером, приезжал часто. Воспоминания о тех визитах до сих пор передаются из уст в уста, обрастая байками и анекдотами.