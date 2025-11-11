Итоги приемной кампании в вузы региона обсудили на совете ректоров Иркутской области

В 2025 году общий конкурс в среднем составил 7 человек на место: всего в рамках приемной кампании было подано 137,4 тысячи заявлений, это почти на 42 тысячи заявлений больше, чем в 2024 году, из них около 115 тысяч абитуриентов подали заявления на очную форму обучения, принято на нее было 12,5 тысяч человек. В рамках квоты целевого обучения было принято 1090 человек, уточняет пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.