Итоги приемной кампании в вузы региона обсудили на совете ректоров Иркутской области

С докладом по теме выступила заместитель министра образования региона Елена Апанович.
Контрольные цифры приема на 2025−2026 учебный год в вузах Приангарья составили 8 855 бюджетных мест, из них 8 294 — по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также 561 бюджетное место по программам ординатуры и аспирантуры.
В 2025 году общий конкурс в среднем составил 7 человек на место: всего в рамках приемной кампании было подано 137,4 тысячи заявлений, это почти на 42 тысячи заявлений больше, чем в 2024 году, из них около 115 тысяч абитуриентов подали заявления на очную форму обучения, принято на нее было 12,5 тысяч человек. В рамках квоты целевого обучения было принято 1090 человек, уточняет пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Елена Апанович сообщила, что самыми востребованными направлениями подготовки среди молодежи Иркутской области в этом году стали Прикладная информатика, Информатика и вычислительная техника, Педагогическое образование, Лингвистика, Электроэнергетика и электротехника, Нефтегазовое дело, Горное дело, Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Строительство, Строительство железных дорог, Юриспруденция, Экономика, Агроинженерия, Химическая технология.
«При формировании общего объема контрольных цифр приема регион вместе с Минобрнауки России опираются на прогнозную потребность в подготовке кадров в разрезе субъекта РФ, с учетом ряда других факторов, таких как демографическое и экономическое положение области, рейтинг вузов, расположенных на ее территории, включая процент трудоустройства выпускников. Поэтому нам важно верно сориентировать потенциальных абитуриентов на те возможности, которые есть у высшего образования в регионе, чтобы выпускники школ учитывали их при выборе траектории своего дальнейшего образования», — отметила Елена Апанович.
Ранее уже сообщалось о совместном профориентационном проекте вузов, регионального минобра и органов управления образованием, в рамках которого вузовские команды проводят выездные встречи со старшеклассниками для знакомства с возможностями их будущего обучения. В октябре на таких встречах побывало более тысячи учеников 9 — 11 классов Братска и Братского района, Черемхово, Черемховского района и Свирска. Кроме того, в октябре 11 вузов Приангарья приняли участие в региональном профориентационном мероприятии для школьников «Неделя высшей школы Иркутской области». Было проведено более 70 мероприятий: профессиональных проб, мастер-классов, экскурсий и прочих активностей, в которых приняли участие свыше 1,5 тысячи школьников 6−11 классов региона. Профориентационные мероприятия в Иркутской области проводятся в рамках проекта по ранней профориентации обучающихся «Билет в будущее» (федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети»).
В региональном минобразования также сообщили, что предусмотренной федеральным законодательством отдельной квотой при поступлении в вузы для участников специальной военной операции и их детей в Иркутской области воспользовались 416 человек, из них 100 — участники СВО, 316 человек — их дети.