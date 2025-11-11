Ричмонд
На границе с Омском задержали 20 тонн мяса курицы и молочки

Продукция имела недействительные ветеринарные документы.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области предотвратили незаконный ввоз около 20 тонн куриного мяса и молочки. Опасный груз был остановлен на границе с Омской областью.

Житель РФ пытался провести в Омск из Казахстана 150 кг йогурта, не имеющего ветеринарного сертификата. В тот же день, 8 ноября, из Казахстана в Омск пытались провезти 19,3 тонны куриного мяса и субпродуктов.

Специалистов насторожило несоответствие в документах на груз. В ветеринарных сертификатах Таможенного союза не было сведений о наименовании и адресе изготовителя, а в товаросопроводительных документах был указан иной отправитель, чем в ветеринарных.

В итоге оба транспортных средства, перевозивших сомнительный груз, были задержаны. Нарушители привлечены к административной ответственности.