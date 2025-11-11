В Хабаровске коммунальщики убирают снег без остановки

Сегодня утром на улицы вышло 38 единиц техники, за ночь использовано более 20 м³ песко-соляной смеси. «Городские службы работают в усиленном режиме. Приоритет — расчистка основных трасс и подъездов к больницам, школам и детским садам, параллельно ведётся уборка внутриквартальных территорий и тротуаров. Вопрос уборки города у меня на личном контроле», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.