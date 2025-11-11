В Хабаровске коммунальщики убирают снег без остановки

Мэр Хабаровска поручил оперативно реагировать на обращения горожан и очистить все улицы города, сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска:.
Техника вышла на улицы всех районов города. Снегоуборочные колонны работают непрерывно — сначала магистрали, по которым ходит общественный транспорт, затем второстепенные улицы и микрорайоны.
«Вчера днем и минувшей ночью мы отрабатывали все основные магистрали — Карла Маркса, Воронежскую, Матвеевское шоссе, проспект 60-летия Октября. Сейчас продолжаем убирать участки, над которыми еще нужно поработать, в том числе ДОСы, поселок имени Горького, Хабаровск‑2, Авиагородок. Все территории закреплены за МБУ “Восток”», — рассказал заместитель директора МБУ «Восток» Павел Колтунов.
Сегодня утром на улицы вышло 38 единиц техники, за ночь использовано более 20 м³ песко-соляной смеси. «Городские службы работают в усиленном режиме. Приоритет — расчистка основных трасс и подъездов к больницам, школам и детским садам, параллельно ведётся уборка внутриквартальных территорий и тротуаров. Вопрос уборки города у меня на личном контроле», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Механизированные колонны обрабатывают улицы циклично: сначала магистрали, потом второстепенные маршруты, при необходимости проходя по одному и тому же месту до четырёх раз в сутки. После сметания снега дороги обрабатываются песко-соляной смесью и другими противогололедными материалами.