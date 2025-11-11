В РФ создали программу расчета кровеносной системы летчиков и космонавтов

Как отметил профессор кафедры, доктор технических наук Александр Чичиндаев, чтобы наполнить программу биологическими данными, ушло более 10 лет. «Кроме того, много усилий ушло на настройку уравнения Бернулли, которое применяется в гидродинамике для описания расходов и давлений при работе гидравлических систем, для человека. Результат — уникальный продукт, предназначенный для изучения воздействия внешних факторов на человека», — отметил он.