РАН: Найдены куски метеорита, пролетевшего над Тверской и Новгородской областями

Образцы метеорита, пролетевшего над Россией 27 октября, доставили в лабораторию.

Источник: Комсомольская правда

В лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН доставили первые образцы вещества метеорита, который пролетел 27 октября над Новогородской и Тверской областями. Об этом информирует Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук.

«Предварительные исследования, проведенные в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6», — сказано в релизе.

Также сообщается, что кусочки метеорита получил Музей истории мироздания в Дедовске.

Напомним, в атмосферу вошел метровый метеорит. Примерно на 20-й секунде полета, в небе над Новгородской областью, произошла серия мощных взрывов. Осколки метеорита полетели дальше и выпали на землю.

Тем временем в новгородских лесах начинается метеоритная лихорадка: ищут обломки метеорита, пролетевшего над Москвой.