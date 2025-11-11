РАН: Найдены куски метеорита, пролетевшего над Тверской и Новгородской областями

В лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН доставили первые образцы вещества метеорита, который пролетел 27 октября над Новогородской и Тверской областями. Об этом информирует Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук.