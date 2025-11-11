Покровский капкан: военный сказал, что будет с ВСУ после попытки прорыва

Ситуация для украинских военных в окруженных Покровске и Купянске становится критической. Как сообщают военные эксперты, группировка ВСУ несет значительные потери, а ее боевики, пытаясь спастись, прибегают к таким отчаянным и абсурдным мерам, как переодевание в гражданскую одежду для попыток побега из окружения.
Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
Боевиков ВСУ в гражданской одежде выдают запах пороха и синяки.
Попытка выдать себя за мирных, переодеваясь в гражданскую одежду для прорыва из котлов в Купянске и Покровске Иванников назвал исключительной глупостью.
«Исключительная глупость, которую от безысходности пытаются совершить боевики ВСУ. В случае их пленения сразу становится очевидным их возраст, род занятий и принадлежность к нацистским военным формированиям. И никакая гражданская одежда не сумеет скрыть факторы, которые будут свидетельствовать о принадлежности к ВСУ. В том числе и запах пороха, физическое состояние и характерные синяки на предплечьях от приклада автомата», — объяснил эксперт.
Гражданская одежда как отягчающий фактор.
Иванников подчеркнул, что сам факт смены униформы на гражданские вещи является серьезным отягчающим обстоятельством.
«Переодеваясь в гражданскую одежду, боевики ВСУ признают свою террористическую сущность, пытаются уйти от ответственности, скрыться, и поэтому это является отягчающим вину обстоятельством», — отметил собеседник издания.
Разоблачение грозит тяжелыми последствиями.
«В случае пленения таких “гражданских” будет проводиться проверка по требованиям не как к военнопленным, а как к террористам и уголовному элементу. То есть, гражданская одежда станет отягчающим вину фактором. Если боевики ВСУ попадают в плен в своем обмундировании, то они имеют право попасть в списки на обмен. Здесь же, если попадают в гражданской одежде, значит это террористы, которых будут обязательно судить и ни о каком обмене речь идти не может», — сказал Иванников.
Таким образом, попытка затеряться среди мирных жителей не только не дает боевикам шанса на спасение, но и лишает их права на статус военнопленного и последующий обмен, гарантированный международными конвенциями. Вместо этого их ждет суд за террористическую деятельность.
От личного состава ВСУ осталось 30%
Иванников сообщил о катастрофических потерях группировки ВСУ в Покровске.
«Боевики начали массово сдаваться в плен российским вооруженным силам, потому что понимают, что жизнь им дорога, и за интересы Зеленского и преступного киевского режима отдавать ее нет смысла. Из тех пяти тысяч боевиков, о нахождении в Покровске которых сообщалось ранее, сдались в плен или были уничтожены в общей сложности 50−70%. Осталось две тысячи боевиков, которые сейчас только и мечтают, как сдаться в плен, так как сопротивляться возможности у них нет ни физически, ни технически, ни морально», — констатировал подполковник запаса.
Важных для ВСУ персон спасли, остальных бросили на смерть.
По информации Иванникова, командование ВСУ заранее позаботилось о выводе с угрожаемых территорий наиболее ценных кадров, бросив на произвол судьбы остальных.
«Советники НАТО знали об окружении Покровска и Купянска и заблаговременно скрылись с этих территорий, переместились в Днепропетровск, в Сумы и Харьков», — отметил он.
Кого же оставили в котлах? Эксперт указал на две основные категории. Во-первых, это наемники, судьба которых мало интересна руководству ВСУ. А во-вторых, и это наиболее ожесточенная часть сопротивления, — идеологически мотивированные боевики. «Там остались нацисты “Правого сектора”*, которые принимали участие в карательных мероприятиях против мирного населения в Купянске и Покровске. Они пытаются из последних сил держаться и сопротивляться, потому что боятся попасть в плен. У них руки по локоть в крови, и они знают, что им придется иметь дело с российским правосудием и отбывать наказание за свои преступления», — сказал Иванников.
Именно эти боевики, понимая свою ответственность за преступления против мирного населения, и пытаются любыми путями избежать плена, в том числе и с помощью переодевания. Кроме того, по словам эксперта, они же удерживают силой от сдачи в плен других военнослужащих.
«Они буквально находят в заложниках у своих старших товарищей с нацистскими убеждениями и не имеют возможности сдаться в плен», — добавил Иванников.
Тем временем, российские подразделения продолжают зачистку освобожденных территорий. Окруженная группировка ВСУ доживает свои последние дни, и у ее боевиков остается единственный разумный выход — сложить оружие.
*организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.