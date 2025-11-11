Журналист URA.RU съездила в Златоуст и вернулась оттуда в недоумении

Но сам город серый и блеклый — глазу зацепиться вообще не за что. Может, виноват во всем ноябрь. Все полчаса, что ехала в трамвае, вспоминала своего коллегу, который живет в Златоусте и занимается бегом. Так и думала: «Откуда только N. берет моральные силы выходить каждый день на пробежку в этой серости и тусклости? Сказать, что он молодец — ничего не сказать».