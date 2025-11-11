Ратмир Мавлиев: реконструкция улицы Пугачева в Уфе закончится следующем году

Как пояснил градоначальник, ранее проехать от Монумента Дружбы до моста через Белую в районе Каменной переправы можно было только по объездной дороге через улицы Геофизиков, Геологов и Бородинскую, что составляло более 3,5 километра. Теперь проезд по 800-метровому участку улицы Пугачева занимает не более двух минут.