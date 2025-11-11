Ратмир Мавлиев: реконструкция улицы Пугачева в Уфе закончится следующем году

В Уфе на улице Пугачева открыли движение по двум полосам на участке от улицы Геофизиков до транспортной развязки. Об этом сообщил мэр Ратмир Мавлиев, отметив, что работы по реконструкции продолжаются.
Как пояснил градоначальник, ранее проехать от Монумента Дружбы до моста через Белую в районе Каменной переправы можно было только по объездной дороге через улицы Геофизиков, Геологов и Бородинскую, что составляло более 3,5 километра. Теперь проезд по 800-метровому участку улицы Пугачева занимает не более двух минут.
Мавлиев поблагодарил главу Башкирии Радия Хабирова за поддержку проекта и сообщил, что к 24 ноября планируется открыть все четыре полосы основной проезжей части на участке от Монумента Дружбы до Геофизиков.
В 2026 году будут завершены работы по строительству оставшихся двух полос на участке от Геофизиков до транспортной развязки, а также левого бокового проезда и тротуаров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.