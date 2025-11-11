Пермяки оказались против нейросетей в рабочих чатах

Уточняется, что еще 31% опрошенных с осторожностью относятся к нейросетям в чатах. Они считают, что ИИ несет риски, но в тоже время приносит пользу, так как может фильтровать токсичные сообщения. Только 23% пермяков высказались за использование нейросетей в рабочей переписке. «ИИ уже стал частью офисных коммуникаций, но для большинства сотрудников важно сохранять личное пространство», — сообщил руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре Павел Скрипниченко.