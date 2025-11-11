За перевозку пассажиров на скутере и самокате — штраф: СБДД напомнила правила

Одна из наиболее частых ошибок — перевозка пассажиров. В СБДД напомнили: водителям скутеров, самокатов и велосипедов запрещено перевозить людей. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере ½ базовой расчётной величины, что на сегодняшний день составляет 206 тысяч сумов.
В ведомстве подчеркнули: незнание закона не освобождает от ответственности. Нарушителей фиксируют инспекторы, и штрафовать будут независимо от того, знал ли владелец о запрете или нет.
Городские службы советуют владельцам индивидуального транспорта заранее ознакомиться с правилами дорожного движения, чтобы не только обезопасить себя и окружающих, но и избежать неприятных штрафов.