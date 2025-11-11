За перевозку пассажиров на скутере и самокате — штраф: СБДД напомнила правила

Vaib.uz (Узбекистан. 10 ноября). В последние годы на дорогах Узбекистана появляется всё больше средств индивидуального передвижения — скутеров, электросамокатов и велосипедов. Они становятся всё более популярными у жителей городов, но вместе с этим многие владельцы забывают о том, что для таких транспортных средств тоже действуют правила дорожного движения.