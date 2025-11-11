Ричмонд
Диетолог Поляков: бабл-ти приводит к скачкам сахара и инсулина в организме

Диетолог Антон Поляков ответил на вопрос, полезен ли популярный напиток бабл-ти.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог Поляков: бабл-ти приводит к скачкам сахара и инсулина в организме.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков оценил полезные свойства напитка бабл-ти и ответил на вопрос, стоит ли его употреблять.

«Бабл-ти чаще всего готовится на основе чая с добавлением шариков тапиоки. В напиток может добавляться молоко, фруктовые соки, мед. В оригинале же бабл-ти — черный чай с тапиокой», — сказал Поляков.

Диетолог отметил, что полезных свойств у данного напитка, по сути, нет.

«Бабл-ти содержит быстрые углеводы, которые приводят к скачкам сахара и инсулина. Соответственно, регулярное потребление бабл-ти может привести к нарушению углеводного обмена, что чревато инсулинорезистентностью, сахарным диабетом», — предостерег Поляков.

Диетолог констатировал, что скачки сахара являются причиной перепада настроения.

«Люди, у которых есть предрасположенность к тревожным состояниям, к паническим атакам, на выраженном скачке сахара может обостриться эта симптоматика», — сказал Поляков.

Кроме того, добавил диетолог, в составе тапиоки, которая делается из маниоки, содержится небольшое количество цианогенных гликозидов, которые обладают токсическим эффектом для организма.

«Часто также в бабл-ти добавляют бензойную кислоту (краситель Е210), которая тоже в больших концентрациях может выступать как потенциальный токсин и раздражать желудочно-кишечный тракт», — добавил Поляков.

«В целом, я не рекомендовал бы этот напиток пить, объективно в нем ничего полезного нет», — подытожил Поляков.

Ранее в минздраве рассказали об опасности напитка бабл-ти.