Диетолог Поляков: бабл-ти приводит к скачкам сахара и инсулина в организме.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков оценил полезные свойства напитка бабл-ти и ответил на вопрос, стоит ли его употреблять.
«Бабл-ти чаще всего готовится на основе чая с добавлением шариков тапиоки. В напиток может добавляться молоко, фруктовые соки, мед. В оригинале же бабл-ти — черный чай с тапиокой», — сказал Поляков.
Диетолог отметил, что полезных свойств у данного напитка, по сути, нет.
«Бабл-ти содержит быстрые углеводы, которые приводят к скачкам сахара и инсулина. Соответственно, регулярное потребление бабл-ти может привести к нарушению углеводного обмена, что чревато инсулинорезистентностью, сахарным диабетом», — предостерег Поляков.
Диетолог констатировал, что скачки сахара являются причиной перепада настроения.
«Люди, у которых есть предрасположенность к тревожным состояниям, к паническим атакам, на выраженном скачке сахара может обостриться эта симптоматика», — сказал Поляков.
Кроме того, добавил диетолог, в составе тапиоки, которая делается из маниоки, содержится небольшое количество цианогенных гликозидов, которые обладают токсическим эффектом для организма.
«Часто также в бабл-ти добавляют бензойную кислоту (краситель Е210), которая тоже в больших концентрациях может выступать как потенциальный токсин и раздражать желудочно-кишечный тракт», — добавил Поляков.
«В целом, я не рекомендовал бы этот напиток пить, объективно в нем ничего полезного нет», — подытожил Поляков.
Ранее в минздраве рассказали об опасности напитка бабл-ти.