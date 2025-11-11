В Кузбассе дети трёх и четырёх лет погибли на пожаре, пока мать ездила в город

Двое детей трёх и четырёх лет погибли на пожаре в поселке Краснобродский Кемеровской области в понедельник 10 ноября.
«Предварительно установлено, что мать, оставив детей дома одних, уехала в соседний город. Соседи, почувствовав запах гари и заметив задымление, немедленно вызвали пожарных», — информирует пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Сообщается, что тела детей спасатели нашли в одной из комнат, дети погибли от отравления угарным газом. Правоохранители возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Как погибли мать и двое детей в жутком пожаре в частном доме в СНТ «Ржевка-1» в Петербурге, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 ноября в дачном доме под Сургутом произошел разрушительный пожар. Погибли семь человек, в том числе четверо детей. Из десяти находившихся в здании выжили лишь трое.