В Кузбассе дети трёх и четырёх лет погибли на пожаре, пока мать ездила в город

По факту гибели детей возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Источник: Комсомольская правда

Двое детей трёх и четырёх лет погибли на пожаре в поселке Краснобродский Кемеровской области в понедельник 10 ноября.

«Предварительно установлено, что мать, оставив детей дома одних, уехала в соседний город. Соседи, почувствовав запах гари и заметив задымление, немедленно вызвали пожарных», — информирует пресс-служба СУСК по Кемеровской области.

Сообщается, что тела детей спасатели нашли в одной из комнат, дети погибли от отравления угарным газом. Правоохранители возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Как погибли мать и двое детей в жутком пожаре в частном доме в СНТ «Ржевка-1» в Петербурге, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 ноября в дачном доме под Сургутом произошел разрушительный пожар. Погибли семь человек, в том числе четверо детей. Из десяти находившихся в здании выжили лишь трое.