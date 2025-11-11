Ричмонд
Замена водительских прав: когда это можно сделать без медсправки в Татарстане

Для замены водительского удостоверения человеку потребуется предъявить старые права, паспорт гражданина России, а также медицинскую справку по форме № 003‑В/у. В каких случаях можно обойтись без медсправки — в материале «Татар-информа».

Водительские права действуют в течение 10 лет. Поэтому по истечении их срока автолюбителю необходимо заменить удостоверение. Но бывают также иные случаи, когда водитель вынужден подать заявление на получение новых прав. Например, в случае утери документа или же если он пришел в негодность, а также по медицинским показаниям.

В случае замены прав из-за истечения срока действия или по медицинским показаниям наличие медсправки обязательно, без нее могут отказать в выдаче нового удостоверения.

Если же автолюбитель получает новые права из-за утери старых или из-за того, что старое удостоверение пришло в негодность, то в таком случае медсправка не требуется. Но в таком случае новые права выдадут до истечения срока старого удостоверения. Например, если автолюбитель потерял водительское удостоверение через 5 лет после их получения, то новые права ему выдадут сроком на 5 лет. Но если он представит медсправку, то может получить и новый документ сроком на 10 лет.