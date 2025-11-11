Замена водительских прав: когда это можно сделать без медсправки в Татарстане

Если же автолюбитель получает новые права из-за утери старых или из-за того, что старое удостоверение пришло в негодность, то в таком случае медсправка не требуется. Но в таком случае новые права выдадут до истечения срока старого удостоверения. Например, если автолюбитель потерял водительское удостоверение через 5 лет после их получения, то новые права ему выдадут сроком на 5 лет. Но если он представит медсправку, то может получить и новый документ сроком на 10 лет.