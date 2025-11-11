Смартфоны и соцсети вызвали эпидемию ожогов у хабаровских детей

Или ребенок, который пока не понимает, что такое осторожность. Бегал, поскользнулся, упал в тазик с горячей водой. Бывает, ребенок взял тарелочку горячего супа и нечаянно опрокинул на себя. В таких случаях обожженным оказывается не только тело, но и личико. А это тяжелая травма. Хорошо, если рубцы пройдут с возрастом. Но могут и остаться. Дети чаще всего получают большой процент ожогов — свыше 30%. Это и для взрослого человека беда, а для ребенка — трагедия. Он буквально находится на грани жизни и смерти.