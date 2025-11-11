Смартфоны и соцсети вызвали эпидемию ожогов у хабаровских детей

Заведующий ожоговым отделением Краевой клинической больницы имени Владимирцева Кирилл Гайман об ожогах у маленьких детей и мамах, которые сидят в телефонах:
— Каждый день во вторую больницу Хабаровска скорая помощь привозит пациентов с ожогами. Каждый! Иногда таких случаев бывает по два за сутки. Наше отделение — единственное в Хабаровском крае и ЕАО, поэтому пострадавших даже из соседней области доставляют именно сюда.
Самое страшное, когда ожог получает маленький ребенок. Случаи эти, увы, не редки. За последние три года мы пролечили 417 детей в возрасте до трех лет, не считая тех, кого отпустили сразу, оказав необходимую помощь.
А таких примерно столько же, вот такой масштаб бедствия! Больше всего страдают самые маленькие дети, они обвариваются кипятком, обжигаются паром или горячей едой. Несчастные случаи происходят, как правило, по недосмотру мамы.
Во время отключения горячей воды, мамы начинают ее греть, дети, которые всегда рядом, нечаянно задевают провод и чайник с кипятком опрокидывается на них.
Или другая картинка: ребенок у мамы в одной руке, в другой — смартфон, но она умудряется в это время еще и попить чайку. Ребенок сделал неосторожное движение, и содержимое чашки окатывает его.
Сегодня хабаровские мамы часто не удосуживаются попробовать рукой воду, в которой они собираются купать ребенка. Опустила малыша, а в тазике — кипяток. Все забыли, как наши мамы и бабушки проверяли температуру воды, погружая в нее локоть, руку!
Или ребенок, который пока не понимает, что такое осторожность. Бегал, поскользнулся, упал в тазик с горячей водой. Бывает, ребенок взял тарелочку горячего супа и нечаянно опрокинул на себя. В таких случаях обожженным оказывается не только тело, но и личико. А это тяжелая травма. Хорошо, если рубцы пройдут с возрастом. Но могут и остаться. Дети чаще всего получают большой процент ожогов — свыше 30%. Это и для взрослого человека беда, а для ребенка — трагедия. Он буквально находится на грани жизни и смерти.
Таким пациентам предстоит долгое лечение. Если глубина ожога большая, лечение может занимать до полугода. Но даже если обожжено только пять процентов тела, ребенок пролежит несколько суток в реанимации. У нас был случай, когда маленький пациент находился в реанимации полтора месяца.
Строение кожи у ребенка таково, что процесс заживления протекает более тяжело. И потом ожог — это всегда потеря жидкости, сам ребенок восполнить ее не может, приходится делать капельницы.
К счастью, за все это время летальных исходов у нас не было. Но все может случиться, если родители не будут смотреть за своими детьми, убирать провода, нагревательные приборы, кипятильники.
Дети непоседливы и любопытны, а потому ничего этого не должно быть в зоне их доступности!
Подростки получают травмы всё от того же кипятка, пара, а еще при попытке на природе развести огонь. Если он не разгорается, они подливают специальное средство, а то могут плеснуть и бензин. Искра, и подросток получил ожог.
А всё потому, что отец вовремя не научил сына красиво и правильно разжечь костер с одной спички. У подростков часто нет практических навыков жизни. Телефон этому не учит.
Часто к нам обращаются родители уже после того, как случилось домашнее ЧП. Родители сами обработали ожог, причем совсем не тем, чем надо, перебинтовали. Недавно привезли малыша, которого натирали сырой картошкой. Мракобесие какое-то!
Чем реально можно помочь ребенку в чрезвычайной ситуации? Охладите поверхность раны проточной холодной водой, а потом заверните малыша в чистую хлопчатобумажную ткань, можно в простынь, и скорее везите в больницу. Тут мы ему обязательно поможем.