Леонардо Ди Каприо исполняется 51 год: Рассказываем о 7 важнейших женщинах в жизни актёра

Леонардо Ди Каприо — сколько у него было женщин? Ответ: более 20, судя по изданиям о жизни звёзд. А сколько у него было фильмов? Ответ: 90. Так что наш герой в большей степени профессионал, нежели ловелас. Но! Про Леонардо Ди Каприо долго ходила шутка: он бросает своих девушек сразу же, как только им исполнится 25. Поэтому мы и пошутили про «клуб 25» — там далеко не одна участница. Почему вдруг секс-символ Голливуда переключился с условных ровесниц и дам постарше на стабильный возраст 25 — одному Богу известно. Но первой девушкой, которой не посчастливилось столкнуться с подобным поведением актёра, стала модель из Скандинавии Нина Агдал. Они встречались с 2016-го по 2017 год. Как раз в 2017-м Нине исполнилось 25. Сейчас она замужем за блогером Логаном Полом, у них год назад родилась дочь.