В Общественной палате предложили вернуть россиянам 13-ую зарплату

Общественная палата предлагает меру поддержки бюджетников.
В России предложили вернуть традицию выплаты 13-й зарплаты для бюджетников. С соответствующей инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью, подчеркнув важность этой меры поддержки для врачей и учителей.
«Предлагаю бюджетным организациям вернуть старую, добрую советскую традицию выплачивать 13-ю зарплату. Считаю, что это очень важная социальная, стимулирующая мера для бюджетников, особенно для врачей, учителей», — заявил Владислав Гриб в разговоре с ТАСС. Он добавил, что данную инициативу необходимо законодательно закрепить на региональном уровне.
По мнению общественника, выплата станет своевременной поддержкой в преддверии новогодних праздников. Она поможет работникам бюджетной сферы спланировать крупные покупки и покрыть возросшие расходы, особенно семьям с детьми.
Гриб выразил надежду на поддержку предложения правительством РФ. Он отметил, что восстановление советской традиции будет способствовать улучшению материального положения ключевых категорий государственных служащих.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с двумя социальными инициативами, предложив вернуть традицию выплаты 13-й зарплаты для бюджетников и ввести аналогичную ежегодную выплату — 13-ю пенсию для пенсионеров. Обе меры призваны оказать дополнительную финансовую поддержку гражданам в преддверии новогодних праздников и помочь с покрытием возросших расходов в праздничный период.