В Общественной палате предложили вернуть россиянам 13-ую зарплату

«Предлагаю бюджетным организациям вернуть старую, добрую советскую традицию выплачивать 13-ю зарплату. Считаю, что это очень важная социальная, стимулирующая мера для бюджетников, особенно для врачей, учителей», — заявил Владислав Гриб в разговоре с ТАСС. Он добавил, что данную инициативу необходимо законодательно закрепить на региональном уровне.