Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РЭК Омской области объяснили, почему омичи по-разному платят за электричество

В домах с электроплитами тарифы на электроэнергию на 30% ниже базовых.

Источник: Комсомольская правда

В РЭК Омской области объяснили, чем обусловлена разница в тарифе на электричество в пределах одного региона. В Омске он варьируется от 4,38 ₽\кВт*час до 6,27 ₽\кВт*час.

В первую очередь это зависит от того, какие плиты установлены в доме. Если электрические, то тариф будет ниже. Как пояснили в РЭК, право на региональном уровне применять понижающие коэффициенты в диапазоне от 0,7 до 1 предусмотрено постановлением Правительства РФ от 2011 года.

«Это связано с тем, что жильцы домов с электроплитами вынуждены тратить больше электроэнергии, нежели те, кто готовит на газе», — конкретизировали в ведомстве.

В домах с электроплитами тарифы на электроэнергию на 30% ниже базовых.