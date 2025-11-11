В РЭК Омской области объяснили, почему омичи по-разному платят за электричество

В РЭК Омской области объяснили, чем обусловлена разница в тарифе на электричество в пределах одного региона. В Омске он варьируется от 4,38 ₽\кВт*час до 6,27 ₽\кВт*час.
В первую очередь это зависит от того, какие плиты установлены в доме. Если электрические, то тариф будет ниже. Как пояснили в РЭК, право на региональном уровне применять понижающие коэффициенты в диапазоне от 0,7 до 1 предусмотрено постановлением Правительства РФ от 2011 года.
«Это связано с тем, что жильцы домов с электроплитами вынуждены тратить больше электроэнергии, нежели те, кто готовит на газе», — конкретизировали в ведомстве.
В домах с электроплитами тарифы на электроэнергию на 30% ниже базовых.