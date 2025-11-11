Ричмонд
На 11,3%: средний размер пенсий в Башкирии увеличился почти на 2 600 рублей

В Башкирии средний размер пенсий вырос до 22 869 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсионных выплат в Башкирии по состоянию на 1 октября текущего года составил 22 869 рублей. Как свидетельствуют данные Фонда пенсионного и социального страхования России, опубликованные на сайте ЕМИСС, это на 11,3% выше показателя годичной давности.

Статистика также показывает разницу в выплатах между работающими и неработающими пенсионерами. Те, кто продолжает трудовую деятельность, получают в среднем 21 600 рублей в месяц, а завершившие карьеру — 23 122 рубля. Таким образом, разница составляет 1 522 рубля.

Несмотря на рост за год, пенсии в Башкирии остаются ниже среднероссийского показателя, который составляет 23 530 рублей.

