На 11,3%: средний размер пенсий в Башкирии увеличился почти на 2 600 рублей

Средний размер пенсионных выплат в Башкирии по состоянию на 1 октября текущего года составил 22 869 рублей. Как свидетельствуют данные Фонда пенсионного и социального страхования России, опубликованные на сайте ЕМИСС, это на 11,3% выше показателя годичной давности.
Статистика также показывает разницу в выплатах между работающими и неработающими пенсионерами. Те, кто продолжает трудовую деятельность, получают в среднем 21 600 рублей в месяц, а завершившие карьеру — 23 122 рубля. Таким образом, разница составляет 1 522 рубля.
Несмотря на рост за год, пенсии в Башкирии остаются ниже среднероссийского показателя, который составляет 23 530 рублей.
