Тутта Ларсен высказалась об уехавших артистах: «Они перестали быть великими»

Телеведущая и певица Тутта Ларсен в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала отъезд артистов из России. По ее словам, те, кто пытался найти себя за границей, лишились не только публики, но и настоящего творческого веса.
— Они только здесь великие, а там они просто старые пердуны, выжившие из ума. К сожалению. Иногда мудрость с возрастом не приходит. И они так и не поняли, что все дело в этой пуповине, которую они порвали — в Родине, — цитирует слова Ларсен сайт KP.RU.
Согласно ее словам, уехавшие артисты не смогли сохранить признание за рубежом. Она добавила, что причина этому в утраченной связи с Родиной, без которой невозможно оставаться настоящим исполнителем.
— Как в песне у Никиты Ловича: «Вы отменяйте там эти мои стихи, я только тут могу их написать». Они перестали быть великими, как только они перестали быть русскими исполнителями. А там это просто граждане какой-то другой страны, — заключила телеведущая.