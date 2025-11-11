Ричмонд
Россиянам раскрыли три способа защиты квартир пожилых людей от мошенников

Депутат Кошелев раскрыл самый простой способ защиты от аферы с жильем.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал об эффективных юридических механизмах, способных защитить имущество пожилых граждан от мошенников. Самый простой и надежный способ — подать в Росреестр специальное заявление о запрете совершения сделок с недвижимостью без личного участия.

Такой документ можно оформить через МФЦ или портал Госуслуг. После этого в Едином государственном реестре недвижимости появляется соответствующая отметка, которая блокирует любые операции по доверенности.

Для случаев, когда пожилой человек нуждается в постоянном уходе, депутат предложил оформлять договор пожизненного содержания с иждивением. Эта правовая конструкция автоматически ограничивает возможности для совершения сделок с недвижимостью.

Если гражданин признан судом недееспособным, защиту его имущества обеспечивает институт опеки. В такой ситуации право самостоятельно распоряжаться недвижимостью переходит к опекуну, что лишает мошенников возможности воспользоваться уязвимым положением человека.

Отдельно Кошелев остановился на нововведении, которое заработает с 1 июля 2026 года. Речь идет о дистанционных сделках с недвижимостью с использованием биометрических данных. Система будет идентифицировать граждан по отпечаткам пальцев, изображению лица или радужной оболочке глаза. В любой момент через портал Госуслуг можно будет отозвать согласие на обработку биометрии или запретить ее использование в конкретных сервисах.

Ранее KP.RU сообщил, что мошенники стали более профессионально подходить к своим аферам. Они придумывают разные сценарии развития событий, чтобы жертва не смогла «сорваться с крючка».