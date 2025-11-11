Россиянам раскрыли три способа защиты квартир пожилых людей от мошенников

Отдельно Кошелев остановился на нововведении, которое заработает с 1 июля 2026 года. Речь идет о дистанционных сделках с недвижимостью с использованием биометрических данных. Система будет идентифицировать граждан по отпечаткам пальцев, изображению лица или радужной оболочке глаза. В любой момент через портал Госуслуг можно будет отозвать согласие на обработку биометрии или запретить ее использование в конкретных сервисах.