Уфу посетил олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров

В Уфе побывал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. В столицу Башкирии он прибыл с благотворительной миссией и посетил хоккейный матч на «Уфа-Арене».
Как рассказал Костомаров в своем телеграм-канале, в фойе ледового дворца он посетил фотовыставку «Химия была, но мы расстались». Проект поддерживает онкологически больных людей. На выставке представлены истории 18 настоящих героев из Уфы и городов республики, которые победили рак и поддерживают друг друга.
Кроме того, он произвел символическое вбрасывание перед матчем между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой», а также вручил два чека на 520 и 909 тысяч рублей по итогам благотворительной акции.
Отметим, что история самого Романа Костомарова вызывает уважение у миллионов людей. В 2023 году он выжил после воспаления легких, инсульта, гангрены. Ему ампутировали руки и ноги, но это не мешает сейчас жить полноценной жизнью. Роман Костомаров встал на ноги и даже вышел на лед.