Уфу посетил олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров

Отметим, что история самого Романа Костомарова вызывает уважение у миллионов людей. В 2023 году он выжил после воспаления легких, инсульта, гангрены. Ему ампутировали руки и ноги, но это не мешает сейчас жить полноценной жизнью. Роман Костомаров встал на ноги и даже вышел на лед.