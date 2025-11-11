График движения поездов на МЦД-2 временно изменится с 11 по 13 ноября

Так, 12 и 13 ноября на участке от станции Красный Балтиец до станции Щукинская поезда в обоих направлениях будут следовать по пути в сторону Подольска. В ночь на 14 ноября на участке от станции Дмитровская до станции Щукинская составы в обоих направлениях также будут переведены на путь в сторону Подольска.