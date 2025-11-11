Ричмонд
График движения поездов на МЦД-2 временно изменится с 11 по 13 ноября

Пассажиров просят заранее сверяться с расписанием на сайте перевозчика, а перед выходом на платформу уточнять информацию о пути отправления на табло станции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В графике движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) введут временные изменения. Это связано с возведением нового путепровода через пути МЦД-2 для соединения улиц Добролюбова, Складочной и Двинцев с автомобильной дорогой. Проведение работ позволит в будущем повысить транспортную доступность для жителей Бутырского, Савеловского, Тимирязевского, Останкинского районов, Марьиной Рощи, а также района Марфино.

В период с 11 по 13 ноября включительно после 23:00 интервалы движения составов увеличатся до 20−50 минут. Кроме того, после полуночи и до пяти утра изменятся пути движения некоторых поездов.

Так, 12 и 13 ноября на участке от станции Красный Балтиец до станции Щукинская поезда в обоих направлениях будут следовать по пути в сторону Подольска. В ночь на 14 ноября на участке от станции Дмитровская до станции Щукинская составы в обоих направлениях также будут переведены на путь в сторону Подольска.

На станциях Дмитровская, Гражданская, Красный Балтиец и Стрешнево изменится привычная платформа отправления поездов, следующих в направлении Нахабина (в область). Перед выходом на платформу необходимо уточнить информацию о пути отправления на табло станции.

Пассажиров также просят перед поездкой сверяться с расписанием на сайте перевозчика.