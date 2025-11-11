Перекресток улиц Шеронова и Муравьева-Амурского открыт в Хабаровске

В Хабаровске восстановили движение на перекрестке улиц Шеронова и Муравьева-Амурского. Здесь проводили ремонт трамвайных путей и переезда. Работы осложнились из-за промерзшего грунта, но участок уже приведен в порядок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ночью на перекрестке улиц Шеронова и Муравьева-Амурского велись работы по ремонту трамвайных путей и автомобильного переезда. Из-за минусовых температур демонтаж покрытия осложнился, и рабочий день бригады продлили.
«Приносим свои глубокие извинения за возникшие утром трудности. Для восстановления нормального движения трамваев уже проведены необходимые работы: выполнена отсыпка гравия и произведена балансировка пути. Чтобы не повторять подобных ситуаций, в связи с возникшими сложностями, график проведения дальнейших работ будет скорректирован. Работы будут продолжены сегодня в 21:00», — рассказал Сергей Потепнев, главный инженер МУП ГЭТ.
На участке установят новое железобетонное покрытие трамвайных путей. Оно заменит старый резиновый корд и асфальт. Новая технология используется в Хабаровске впервые и отличается долговечностью и устойчивостью к повреждениям.
Аналогичные работы уже завершены на пересечениях улиц Шеронова с Ленина и Шеронова с Уссурийским бульваром. Полное завершение ремонта на перекрестке Шеронова и Муравьева-Амурского запланировано через два дня.