Перекресток улиц Шеронова и Муравьева-Амурского открыт в Хабаровске

«Приносим свои глубокие извинения за возникшие утром трудности. Для восстановления нормального движения трамваев уже проведены необходимые работы: выполнена отсыпка гравия и произведена балансировка пути. Чтобы не повторять подобных ситуаций, в связи с возникшими сложностями, график проведения дальнейших работ будет скорректирован. Работы будут продолжены сегодня в 21:00», — рассказал Сергей Потепнев, главный инженер МУП ГЭТ.